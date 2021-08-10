Цього тижня в Києві відбудеться Чемпіонат світу з мініфутболу

Чемпіонат світу з мініфутболу серед жінок та молодіжних команд U-23 відбудеться у Гідропарку

У Чемпіонаті світу візьмуть участь команди із 12 країн

Із 12 до 15 серпня в Києві відбудеться Чемпіонат світу з мініфутболу серед жінок та молодіжних команд U-23. У рамках заходу відбудеться Чемпіонат України з міні-футболу серед чоловіків, ветеранський чемпіонат і відкритий Чемпіонат Києва. Про це повідомила директорка Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Юлія Хан.

За її словами, у Чемпіонаті світу візьмуть участь 8 збірних молодіжних команд U-23 та 8 жіночих збірних команд із України, Колумбії, Грузії, Чехії, Словаччини, Сербії, Молдови, Єгипту, Індії, Швейцарії, США та Гватемали. Серед них визначать найкращі команди світу.

«Впевнена, що наше місто зможе гідно зустріти учасників та вболівальників із інших країн та провести цей захід на високому міжнародному рівні. Адже це дійсно історична подія у спортивному житті нашого міста. Бажаю учасникам гідних суперників, гарної гри та перемоги», – прокоментувала Юлія Хан.

Вона підкреслила, що фінал Чемпіонату світу відбудеться 15 серпня (початок о 20:00) – серед жіночих команд, а о 21:00 за чемпіонство змагатимуться молодіжні команди.

Раніше повідомлялося, що Чемпіонат світу з мініфутболу серед жінок та молодіжних команд U-23 відбудеться у Гідропарку в центрі масового та дитячого футбольного парку «Місто Спорту».

Наступного 2022 року в Києві заплановані офіційний Чемпіонат світу з міні-футболу серед чоловіків без вікових обмежень.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу і Аcсоціація пляжного футболу України заборонили національній команді їхати на чемпіонат світу, який пройде в Москві з 21 по 29 серпня.