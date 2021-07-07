У серпні Київ прийматиме Чемпіонат світу з мініфутболу серед жінок

Чемпіонат світу 6х6 серед жінок та молодіжних команд U-23 відбудеться у Гідропарку

Київ готується до проведення Чемпіонату світу з мініфутболу 6х6 серед жінок та молодіжних команд U-23. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова під час виїзної наради з питань підготовки та проведення заходу.

«Планувалось, що Чемпіонат відбудеться на Контрактовій площі, однак через технічні причини ми змінили локацію проведення заходу. Так, Чемпіонат світу 6х6 серед жінок та молодіжних команд U-23 відбудеться у Гідропарку в центрі масового та дитячого футбольного парку «Місто Спорту» із 12 до 15 серпня. Ця локація якнайкраще підходить для проведення такого великого спортивного свята та відповідає всім необхідним вимогам. Наразі тривають останні приготування: завершуються роботи із облаштування футбольного поля та трибун, проводять роботи з благоустрою. Місто забезпечить проведення Чемпіонату на найвищому організаційному рівні», – зазначила Говорова.

Чиновниця повідомила, що у Чемпіонаті світу 6х6 серед жінок та молодіжних команд U-23 братимуть участь 8 збірних молодіжних команд U-23 та 8 жіночих збірних команд країн учасниць: Колумбія, Грузія, Чехія, Сенегал, Словакія, Молдова, Єгипет, Туніс, Індія, Швейцарія, Мексика, США. Серед них визначать найкращі команди світу.

Окрім того, в останній день Чемпіонату перед фінальними матчами буде зіграний матч між керівниками оргкомітету проведення змагань та представниками тренерських штатів із команд світу. Також на кожен день Чемпіонату будуть заплановані товариські ігри серед команд ФК «Маестро», збірних журналістів України, медиків, армії, будівельників, поліції Києва, нотаріусів та серед дитячих колективів України.

«Місто має значний досвід у проведенні подібних заходів. Впевнена, що Чемпіонат світу 6х6 серед жінок та молодіжних команд U-23 пройде у столиці на найвищому рівні. Сподіваюсь, що до уболівань долучаться якомога більше киян та гостей столиці, адже вхід на захід вільний», – зазначила Говорова.

Вона додала, що наступного 2022 року в Києві заплановані офіційний Чемпіонат світу з міні-футболу серед чоловіків без вікових обмежень.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу і Аcсоціація пляжного футболу України заборонили національній команді їхати на чемпіонат світу, який пройде в Москві з 21 по 29 серпня.