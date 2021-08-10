Де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Генк»

Український клуб спробує пробитися до плей-оф раунду турніру

Донецький «Шахтар» 10 серпня проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. В разі успіху, «гірники» проб’ються до плей-оф раунду – останнього бар’єру перед груповим турніром.

В Бельгії перемогу здобув «Шахтар» з рахунком 2:1.

Команда Роберто де Дзербі в крайньому матчі чемпіонату України несподівано поступилася на своєму полі «Олександрії» – 1:2. «Генк», в свою чергу, в гостях вирвав перемогу у «Кортрейка» в Лізі Жупіле – 2:1.

Раніше «Шахтар» досить успішно грав у рідних стінах проти суперників з Бельгії – три перемоги і три нічиї (різниця м'ячів – 14:4): з «Брюгге» – 1:1 в 1995-му, 1:1 в 2002-му і 4:1 в 2004-му, з «Андерлехтом» – 3:1 в 2016-му і з «Гентом» – 5:0 в 2016-му.

В прямій трансляції поєдинок «Шахтар» – «Генк» покаже телеканал «Футбол 1». Матч розпочнеться о 20:30.

В разі успішного подолання бельгійського бар'єру «Шахтар» в раунді плей-оф зіграє з переможцем пари «Спарта» (Чехія) – «Монако» (Франція). Перший поєдинок суперників в Празі завершився перемогою гостей – 2:0.