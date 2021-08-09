Збірній Україні нарахували великі преміальні за чемпіонат Європи з футболу

За вихід до чвертьфіналу континентальної першості тренери і футболісти отримали €3 млн

Українська асоціація футболу (УАФ) розрахувалася з тренерами і футболістами за виступ на чемпіонаті Європи. Про це у програмі «Великий футбол» повідомив президент організації Андрій Павелко. За його словами, винагорода склала €3 млн.

«Думаю, незабаром УЄФА презентує усі цифри, і ми побачимо, скільки Україна отримала за вихід на Євро та участь у ньому. Гравці та штаб відразу після Євро отримали з цієї суми €3 млн, – сказав Павелко. – За Лігу націй команда отримала ще €3,5 млн. Загалом вийшло €6,5 млн, але з обов'язковою сплатою усіх податків і зборів».

На чемпіонаті Європи збірна України дійшла до чвертьфіналу. Фінансові бонуси від УЄФА для УАФ складають €16,5 млн: €9,5 млн за участь в турнірі, €1,5 млн за перемогу над Північною Македонією на груповій стадії, €2,5 млн за участь в 1/8 фіналу і €3,25 млн за участь у чвертьфіналі.

Для порівняння, тенісистка Еліна Світоліна провела на Іграх у Токіо шість матчів і здобула бронзову нагороду Олімпіади, за яку отримає $55 тис.

Тим часом стало відоме ім'я тренера, який замінить в збірній Андрія Шевченка. Новим тренером національної команди стане Сергій Ребров.