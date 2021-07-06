Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати в Москву на чемпіонат світу

У фінальному турнірі візьмуть учать 16 команд

Українська асоціація футболу і Аcсоціація пляжного футболу України заборонили національній команді їхати на чемпіонат світу, який пройде в Москві з 21 по 29 серпня. Про це повідомляє видання ua.tribuna.

На минулому тижні наша команда успішно подолала відбірні змагання і стала однією з чотирьох європейських команд, які пробилися до вирішального етапу. У турнірі візьмуть участь 16 команд, жеребкування відбудеться в Цюріху (Швейцарія) 8 липня.

Раніше віце-президент АПФУ Владислав Ващук зустрічався зі збірною України і назвав ціль для команди від керівництва асоціації – здобути путівку на чемпіонат світу в Росії. За це команді були обіцяні призові.

Чинним чемпіоном світу з пляжного футболу є збірна Португалії. У фіналі ЧС-2019 португальці перемогли національну команду Італії з рахунком 6:4.

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