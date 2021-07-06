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    Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати в Москву на чемпіонат світу

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    Збірна України не поїде в Москву - Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати в Москву на чемпіонат світу
    Збірна України не поїде в Москву
    Фото з відкритих джерел

    У фінальному турнірі візьмуть учать 16 команд

    Українська асоціація футболу і Аcсоціація пляжного футболу України заборонили національній команді їхати на чемпіонат світу, який пройде в Москві з 21 по 29 серпня. Про це повідомляє видання ua.tribuna.

    На минулому тижні наша команда успішно подолала відбірні змагання і стала однією з чотирьох європейських команд, які пробилися до вирішального етапу. У турнірі візьмуть участь 16 команд, жеребкування відбудеться в Цюріху (Швейцарія) 8 липня.

    Раніше віце-президент АПФУ Владислав Ващук зустрічався зі збірною України і назвав ціль для команди від керівництва асоціації – здобути путівку на чемпіонат світу в Росії. За це команді були обіцяні призові.

    Чинним чемпіоном світу з пляжного футболу є збірна Португалії. У фіналі ЧС-2019 португальці перемогли національну команду Італії з рахунком 6:4.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати в Москву на чемпіонат світу