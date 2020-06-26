Українські синоптики дали прогноз погоди на липень



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Липень - найтепліший місяць року

Наступного місяця очікуються грози та спекотливі посушливі періоди

У липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градусів тепла вище за середні багаторічні значення.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

Синоптики кажуть, що місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, «липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та жаркими посушливими періодами».

За даними спостережень, середня місячна температура повітря складає 17-22 градусів тепла, на півдні до 24 градусів тепла, в гірських районах 11-16 градусів тепла. Абсолютний максимум температури повітря становить 31-39,7 градусів тепла, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями 40-41 градусів тепла, в гірських районах 24-30 градусів тепла, абсолютний мінімум - 2-11 градусів тепла, в Карпатах 0-1 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів становить 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській та Хмельницькій областях 103-184 мм.

Раніше синоптики попередили, що у Карпатах зливи триватимуть і на вихідні.

Нагадаємо, глава МВС Аваков назвав терміни ліквідації наслідків паводку у Карпатах.

Нагадаємо, що на заході України негода залишила без світла сім населених пунктів.

З'явилося відео, як паводкова хвиля накрило село в Карпатах.

Напередодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.