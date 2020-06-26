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    Українські синоптики дали прогноз погоди на липень

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    Липень - найтепліший місяць року - Українські синоптики дали прогноз погоди на липень
    Липень - найтепліший місяць року

    Наступного місяця очікуються грози та спекотливі посушливі періоди

    У липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градусів тепла вище за середні багаторічні значення.

    Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

    Синоптики кажуть, що місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

    Як зазначають в Укргідрометцентрі, «липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та жаркими посушливими періодами».

    За даними спостережень, середня місячна температура повітря складає 17-22 градусів тепла, на півдні до 24 градусів тепла, в гірських районах 11-16 градусів тепла. Абсолютний максимум температури повітря становить 31-39,7 градусів тепла, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями 40-41 градусів тепла, в гірських районах 24-30 градусів тепла, абсолютний мінімум - 2-11 градусів тепла, в Карпатах 0-1 градусів тепла.

    Середня місячна кількість опадів становить 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській та Хмельницькій областях 103-184 мм.

    Раніше синоптики попередили, що у Карпатах зливи триватимуть і на вихідні. 

    Нагадаємо, глава МВС Аваков назвав терміни ліквідації наслідків паводку у Карпатах

    Нагадаємо, що на заході України негода залишила без світла сім населених пунктів.

    З'явилося відео, як паводкова хвиля накрило село в Карпатах.

    Напередодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

    Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.

    Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

     

    вихідні прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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