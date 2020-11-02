Цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років

За місяць у Києві випало майже три кліматичні норми опадів

Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +12,5°С, що вище за кліматичну норму на 4,4°С. Це забезпечило йому першу позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, найтепліше було 4 жовтня, коли максимальна температура повітря після полудня досягла +22°С.

Найхолодніше було 21 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2,5°С.

Характерною особливістю цього року у столиці було те, що метеорологічне літо вперше тривало так довго - до 14 жовтня.

У жовтні було зафіксовано 4 температурних рекорди.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 101 мм опадів або майже три кліматичні норми.

Як повідомлялося, метеорологічна осінь завітала до Києва 15 жовтня.

«Бабине літо» розпочалось 22 жовтня і тривало до 25 жовтня.

За прогнозом синоптиків, у Києві 3 листопада погода буде без дощу, із досить комфортною температурою повітря, вдень близько +10 градусів.

Похолодання очікується на наступному тижні, ближче до 13-14 листопада.