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    Цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років

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    Жовтень радував киян теплом - Цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років
    Жовтень радував киян теплом
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    За місяць у Києві випало майже три кліматичні норми опадів

    Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +12,5°С, що вище за кліматичну норму на 4,4°С. Це забезпечило йому першу позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За даними спостережень метеостанції обсерваторії, найтепліше було 4 жовтня, коли максимальна температура повітря після полудня досягла +22°С.

    Найхолодніше було 21 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2,5°С.

    Характерною особливістю цього року у столиці було те, що метеорологічне літо вперше тривало так довго - до 14 жовтня.

    У жовтні було зафіксовано 4 температурних рекорди.

    У Києві на проспекті Науки за місяць випало 101 мм опадів або майже три кліматичні норми.

    Як повідомлялося, метеорологічна осінь завітала  до Києва 15 жовтня.

    «Бабине літо» розпочалось 22 жовтня і тривало до 25 жовтня.

    За прогнозом синоптиків, у Києві 3 листопада погода буде без дощу, із досить комфортною температурою повітря, вдень близько +10 градусів.

    Похолодання очікується на наступному тижні, ближче до 13-14 листопада.

    прогноз погоди Київ рекорд повітря дощ
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