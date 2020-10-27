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    Кліматологи підрахували, скільки у Києві тривало «бабине літо»

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    <p>Кияни чотири дні милувалися &laquo;бабиним літом&raquo;</p> - Кліматологи підрахували, скільки у Києві тривало «бабине літо»

    Кияни чотири дні милувалися «бабиним літом»

    «Бабине літо» в Києві вже завершилось

    Цього року рівно через тиждень після початку метеорологічної осені до Києва завітало «бабине літо». Воно розпочалось минулого четверга, 22 жовтня, і тривало до 25 жовтня.

    Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Кліматологи обсерваторії розповіли про температурні параметри «бабиного літа». Згідно з їхніми розрахунками «бабине літо» охоплює період із середньодобовою температурою повітря не нижчою за +11,5°С.

    Як повідомлялося, метеорологічна осінь завітала  до Києва 15 жовтня.

    Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 5 червня, закінчилось 14 жовтня і загалом тривало 132 дні. Найдовше літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів.  

    Нагадаємо, цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років. За літо було встановлено 6 температурних рекордів.

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