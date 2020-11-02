Де і коли чекати мокрий сніг та заморозки: прогноз синоптиків

В Україну йде похолодання

В Україні завтра будуть дощі, а в Карпатах - мокрий сніг. Температура повітря в горах опуститься до 0.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Київській, Полтавській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі +3+8, у Карпатах 0+3 тепла; вдень +8+14.

У середу та четвер у західних областях вдень будуть дощі. Температура вночі +1+7 тепла, вдень +6+11, у південних та східних областях до +15.

Вночі та вранці в Україні місцями тумани.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що у Києві 3 листопада погода буде без дощу, із досить комфортною температурою повітря, вдень близько +10 градусів.

Також вона повідомила, що тиждень у більшості буде сухим в Україні, дощі - лише завтра та в четвер, 5 листопада.

Найближче відчутніше похолодання - аж на наступному тижні, ближче до 13-14 листопада.