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    Де і коли чекати мокрий сніг та заморозки: прогноз синоптиків

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    Де і коли чекати мокрий сніг та заморозки: прогноз синоптиків

    В Україну йде похолодання

    В Україні завтра будуть дощі, а в Карпатах - мокрий сніг. Температура повітря в горах опуститься до 0.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Київській, Полтавській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі +3+8, у Карпатах 0+3 тепла; вдень +8+14.

    У середу та четвер у західних областях вдень будуть дощі. Температура вночі +1+7 тепла, вдень +6+11, у південних та східних областях до +15.

    Вночі та вранці в Україні місцями тумани.

    Синоптик Наталка Діденко розповіла, що у Києві 3 листопада погода буде без дощу, із досить комфортною температурою повітря, вдень близько +10 градусів.

    Також вона повідомила, що тиждень у більшості буде сухим в Україні, дощі - лише завтра та в четвер, 5 листопада.

    Найближче відчутніше похолодання - аж на наступному тижні, ближче до 13-14 листопада.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ Наталка Діденко
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