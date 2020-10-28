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    Коронавірус знизив точність прогнозів погоди

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    Близько 40 світових авіаперевізників надають дані зі своїх літаків про температуру повітря, силу та напрямок вітру, які використовуються для планування погоди - Коронавірус знизив точність прогнозів погоди
    Близько 40 світових авіаперевізників надають дані зі своїх літаків про температуру повітря, силу та напрямок вітру, які використовуються для планування погоди

    90% погодних даних, які зазвичай надходять від літаків у повітрі для прогнозування погоди, наразі відсутні

    У світі суттєво знизилася точність прогнозів погоди через те, що під час пандемії коронавірусу у небо піднімається значно менша кількість літаків. Про це заявили у Всесвітній метеорологічній організації (ВМО).

    Як пояснив генеральний секретар організації Петтері Таалас, близько 90% погодних даних, які зазвичай надходять від літаків у повітрі для прогнозування погоди, наразі відсутні.

    За словами Тааласа, компанії та організації, які займаються прогнозуванням погоди, намагалися компенсувати брак даних з літаків, утім, негативного впливу на точність прогнозів уникнути не вдалося.

    Зазвичай близько 40 світових авіаперевізників надають дані зі своїх літаків про температуру повітря, силу та напрямок вітру, які використовуються для планування погоди. У рамках Міжнародної асоціації повітряного транспорту нині планують поглибити співпрацю у цьому напрямку.

    Зазначається, що від точності прогнозів погоди залежить робота і самих авіакомпаній – ці дані використовуються для оцінки ризиків для польотів, а також для планування їхньої рентабельності.

    Як повідомлялося, в Україні цього року пасажирські авіаперевезення скоротилися на понад 60%.

    Також нагадаємо, синоптик повідомила, коли в Україну прийдуть дощі.

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