Коронавірус знизив точність прогнозів погоди



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Близько 40 світових авіаперевізників надають дані зі своїх літаків про температуру повітря, силу та напрямок вітру, які використовуються для планування погоди

90% погодних даних, які зазвичай надходять від літаків у повітрі для прогнозування погоди, наразі відсутні

У світі суттєво знизилася точність прогнозів погоди через те, що під час пандемії коронавірусу у небо піднімається значно менша кількість літаків. Про це заявили у Всесвітній метеорологічній організації (ВМО).

Як пояснив генеральний секретар організації Петтері Таалас, близько 90% погодних даних, які зазвичай надходять від літаків у повітрі для прогнозування погоди, наразі відсутні.

За словами Тааласа, компанії та організації, які займаються прогнозуванням погоди, намагалися компенсувати брак даних з літаків, утім, негативного впливу на точність прогнозів уникнути не вдалося.

Зазвичай близько 40 світових авіаперевізників надають дані зі своїх літаків про температуру повітря, силу та напрямок вітру, які використовуються для планування погоди. У рамках Міжнародної асоціації повітряного транспорту нині планують поглибити співпрацю у цьому напрямку.

Зазначається, що від точності прогнозів погоди залежить робота і самих авіакомпаній – ці дані використовуються для оцінки ризиків для польотів, а також для планування їхньої рентабельності.

Як повідомлялося, в Україні цього року пасажирські авіаперевезення скоротилися на понад 60%.

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