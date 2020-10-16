До Києва нарешті завітала метеорологічна осінь



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Цьогорічне метеорологічне літо у Києві тривало 132 дні

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 15 жовтня до Києва завітала метеорологічна осінь.

Про це повідомляє пресслужба обсерваторії.

Середньодобова температура повітря знизилась нижче +15 градусів і становила +12,3°С. За прогнозами Українського гідрометцентру температура повітря і надалі буде знижуватись.

До цього часу найпізніше метеорологічна осінь приходила до столиці 7 жовтня у 1999 році.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 5 червня, закінчилось 14 жовтня і загалом тривало 132 дні. Найдовше літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів.

Як повідомлялося, ніч на 14 жовтня у Києві виявилась найтеплішою з 1993 року.

У ніч на 9 жовтня температура повітря в Києві не опустилася нижче +13,4°С. Та ніч виявилась найтеплішою за 131 рік, попереднє рекордне значення +13,3°С 1889 року перевищено на 0,1°С.

Раніше повідомлялося, що цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років. За літо було встановлено 6 температурних рекордів.