Covid-19 у Києві: у лікарнях столиці зайняті понад 70% ліжок для хворих

За добу з діагнозом коронавірус в лікарні потрапили 148 людей

Ситуація з розповсюдженням коронавірусу у Києві складна і може стати катастрофічною. У медзакладах міста заповненість ліжок понад 70%. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

«У Києві за минулу добу знову понад тисяча нових випадків захворювання на коронавірус. Збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. За добу з діагнозом коронавірус в лікарні потрапили 148 людей. А ще – хворі з підозрою на Covid-19, пацієнти з пневмоніями та грипом. На сьогодні в лікарнях – понад 3300 хворих на коронавірус», – сказав очільник столиці.

За словами Кличка, заповненість ліжок у медзакладах міста – вже понад 70%.

«Ситуація з розповсюдженням вірусу складна і може стати катастрофічною. Я зараз нікого не лякаю. Але закликаю всіх усвідомити це», – зазначив мер Києва.

Він нагадав, що уряд поки що не відніс Київ до «червоної» зони, місто перебуває в «помаранчевій».