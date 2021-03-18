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    Covid-19 у Києві: у лікарнях столиці зайняті понад 70% ліжок для хворих

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    У Києві збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів - Covid-19 у Києві: у лікарнях столиці зайняті понад 70% ліжок для хворих
    У Києві збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів
    фото: Facebook

    За добу з діагнозом коронавірус в лікарні потрапили 148 людей

    Ситуація з розповсюдженням коронавірусу у Києві складна і може стати катастрофічною. У медзакладах міста заповненість ліжок понад 70%. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

    «У Києві за минулу добу знову понад тисяча нових випадків захворювання на коронавірус. Збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. За добу з діагнозом коронавірус в лікарні потрапили 148 людей. А ще – хворі з підозрою на Covid-19, пацієнти з пневмоніями та грипом. На сьогодні в лікарнях – понад 3300 хворих на коронавірус», – сказав очільник столиці.

    За словами Кличка, заповненість ліжок у медзакладах міста – вже понад 70%.

    «Ситуація з розповсюдженням вірусу складна і може стати катастрофічною. Я зараз нікого не лякаю. Але закликаю всіх усвідомити це», – зазначив мер Києва.

    Він нагадав, що уряд поки що не відніс Київ до «червоної» зони, місто перебуває в «помаранчевій».

    З 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

    Що буде заборонено:

    робота закладів культури;

    будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали;

    робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

    підпадає під заборону проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;

    заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших). А також – присутність глядачів на спортивних змаганнях;

    заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс;

    працюватимуть за дотримання суворих норм та без роботи кафе – авто-заправочні станції;

    перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять;

    Також поки працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;

    Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;

    приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;

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    Теги: Київ лікарня карантин коронавірус
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