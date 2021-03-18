Локдаун у Києві: як працюватиме транспорт

Заповненість місць для сидіння буде виключно на 50 %

Обмеження будуть діяти три тижні – до 9 квітня

Через посилення карантину в Києві громадський транспорт в українській столиці буде працювати за звичайним графіком, але з обмеженнями. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Із 20 березня в громадському транспорті будуть дотримуватися суворих норм перевезення пасажирів і маскового режиму. Заповненість місць для сидіння буде виключно на 50 %.

Столичний метрополітен працюватиме у звичному режимі.

Через погіршення ситуації з коронавірусом із 20 березня в Києві вводяться жорсткі обмеження. Вони будуть діяти три тижні – до 9 квітня.

У столиці буде діяти низка обмежень:

буде заборонена робота закладів культури;

будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали;

заборонена робота торгово-розважальних центрів, крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів із продажу засобів гігієни й побутової хімії;

також підпадає під заборону проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше ніж 10 квадратних метрів на одну людину;

заборонено проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших). А також присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Раніше керівництво міста ухвалило рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з 18 березня. Дитячі садки та молодші класи працюватимуть в звичайному режимі.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу, 17 березня, виявили 1092 підтверджені випадки захворювання на корона вірус.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Київ на першому місці в Україні за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. В головних лікарнях Києва, призначених для прийому хворих на Covid-19, закінчилися вільні місця.

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