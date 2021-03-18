Розслаблятися не можна. В Україні понад тисяча осіб повторно захворіли на Covid-19

Період від першого зараження до повторного коливався від двох до восьми місяців

У лікарів поки немає доказів, що один і той самий штам коронавірусу повторно спричинив хворобу

В Україні 1360 людей, які одужали від Covid-19, повторно захворіли на коронавірус. За словами медиків, антитіла не гарантують стовідсоткової безпеки від повторного зараження. Про це сказав генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина під час експертної розмови «Антитіла Covid-19: чи варто розслаблятися?».

«Антитіла зберігаються від 2 до 4 місяців, вони в наявності. Але якщо вони в наявності є – це не значить, що вони забезпечать те, що людина не захворіє», – зазначив Родина.

За його словами, обласні лабораторні центри зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему як ті, що одужали від Covid-19, а потім через певний час їм повторно було діагностовано коронавірус.

«У нас наразі немає доказів, оскільки ЦГЗ ще не проводило секвенування повторних випадків, що це один і той самий штам вірусу спричинив хворобу», – сказав Родина.

Період від першого зараження до повторного коливався від двох до восьми місяців станом на грудень 2020 року, додав генеральний директор Центру громадського здоров’я.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 березня, в Україні виявлено 15053 нових хворих на Covid-19. Це на 3220 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4376 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів, одужали 6514 осіб

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Джерело: Суспільне