Пандемія у Києві. Кличко скликав екстрений брифінг (трансляція)

Карантинні обмеження «червоної» зони у столиці України можуть бути запроваджені протягом тижня

Мер столиці Віталій Кличко скликає терміновий онлайн-брифінг через стрімке зростання захворюваності на коронавірус у Києві .

Міський голова вважає, що локдауну можна запобігти, якщо зараз ввести додаткові карантинні обмеження. Щодо повернення до карантину вихідного дня, то Кличко заявив, що влада розглядає різні заходи обмеження, але нагадав, що карантин може вводити виключно уряд України. «Якщо зараз не посилити обмеження, і динаміка залишатиметься загрозливою – це питання лише кількох днів, можливо одного тижня», – сказав Кличко. Наразі Київ знаходиться в «помаранчевій» зоні карантину, яка є зоною ризику перед введенням локдауну. Карантинні обмеження «червоної» зони у столиці України можуть бути запроваджені протягом тижня, вважає Київський міський голова Віталій Кличко.

У Києві за минулу добу, 17 березня, виявили 1092 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Серед інфікованих – 54 дитини.

Померли від коронавірусу 30 пацієнтів. Одужали 666 хворих.

Нагадаємо, дострокові канікули, на які пішли київські учні 5–11 класів, не вплинуть на роботу дитячих садочків та початкових класів. Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, ці заклади освіти працюватимуть у звичному режимі. Крім того, заклади професійної (професійно-технічної) освіти та школи, що працюють не за семестровою системою, проводитимуть навчання дистанційно.