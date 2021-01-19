Cтала відома доля цуценяти, якого в Києві чоловік побив і викинув на мороз

Київські волонтери знайшли цуценя

Нещодавно в Шевченківському районі Києва чоловік у під’їзді будинку побив ногами свого собаку та викинув його на вулицю в мороз. Це було знято на камеру спостереження. Як склалася подальша доля песика, розказали в програмі «Київ. NewsRoom» на телеканалі «Київ».

Виявляється, київські волонтери знайшли цуценя. Тварину одразу ж відвезли до ветеринарної клініки. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook киянин Лев Ременєв. За день того, він опублікував повідомлення про розшук собаки і відразу з ним зв’язалась дівчина, яка підібрала песика.

«Ми з нею зідзвонились і разом поїхали у ветклініку «Зоолюкс». Там провели повне обстеження – з собакою все в порядку. Всі документи з обстеження у нас. Ми їх передамо поліції… Щодо людини, яка винна в цьому, ведуться слідчі дії», – повідомив Ременєв.

Щоправда, він додав, що Facebook видалив його попередню публікацію про розшук тварини. Начебто там була інформація, яка порушує норми соцмережі і закликає до переслідування та цькування особи. Причина могла бути в тому, що люди у коментарях писали ім’я чоловіка, який виявився власником собаки.

Поліція Києва повідомила, що столичні дізнавачі розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.

«Правоохоронці з’ясували, що невідомий взяв тварину з вулиці декілька тижнів тому. Перед прогулянкою з собакою чоловік побив її, а далі й зовсім викинув на вулицю. Поліцейські опитали свідків та швидко встановили особу правопорушника. Ним виявився киянин, 1987 року народження», – зазначили у поліції.

Тепер горе-господареві собаки загрожує штраф від 1 тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.