Суд виправдав догхантера та живодера Святогора

Олексій Святогор підозрювався у жорстокому поводженні з тваринами і розповсюдженні творів, що пропагують культ насильства

Суд не побачив складу злочину у діях Олексія Святогора

Шевченківський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок догхантеру Олексію Святогору, якого обвинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами.

«Суд ухвалив визнати Святогора невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2 і 3 ст. 300 ККУ, виправдати Святогора...», — сказала суддя.

Так, згідно з рішенням суду зазначається, що у його діях немає складу кримінального злочину, передає УНН.

Олексій Святогор відомий як догхантер, який вбив понад 500 бродячих тварин, про що сам публічно заявляв. Свої дії чоловік аргументував тим, що так він начебто позбавляє собак важкого життя на вулиці.

Святогор підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 300 (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в червні 2018 року в Києві Святогора арештували без права внесення застави. Пізніше суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

17 серпня 2018 року прокуратура передала справу Святогора в суд.

У лютому 2019 року невідомі жорстоко побили Олексія Святогора.

У вересні 2018 року Шевченківський районний суд Києва виніс вирок Олександру Королю, який отруїв 7 бездомних собак в центрі Києва. Суд оштрафував шкуродера на 10,5 тис. грн і засудив до 6 місяців арешту.