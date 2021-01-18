«Нагодуй безпритульну тварину»: у Києві стартувала акція порятунку чотирилапих

Корм доставляють у локації, де мешкає найбільше безпритульних тварин

Кожен охочий може приєднатися до акції та підтримати тварин у сильні морози

Аби допомогти безпритульним тваринам пережити морози, комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» разом із Благодійним фондом «Постраждалі діти війни» три дні годуватимуть котів та собак на вулицях столиці. Корм доставлятимуть у промислові зони, де мешкає багато чотирилапих безхатьків. Про це повідомила в. о. директорки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Наталя Мазур.

«Котам і собакам, які не мають домівок, складно пережити таку погоду. Тому спільно із благодійним фондом ми організували акцію «Нагодуй безпритульну тварину». Фонд забезпечує тварин кормом, а ми допоможемо із доставленням у ті локації, де мешкає найбільше безпритульних тварин. За такої погоди їжа є однією з головних умов їхнього виживання, тому такі акції надзвичайно важливі», – зазначила керівник міської ветклініки.

Акція триватиме до 20 січня. Усього за три дні планується відвідати близько десятка місць компактного проживання безпритульних тварин.

У кожного киянина є можливість підтримати тварин, які живуть на вулиці.

Можна нагодувати тварину самостійно. Як це зробити правильно, можна прочитати на сторінці КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» у Facebook.

Як повідомлялося, в Києві за міською програмою прилаштування котів та собак минулого року 753 безпритульні тварини знайшли сім’ї.