У Києві чоловік жорстоко побив собаку й викинув на вулицю

Поліція відкрила провадження за фактом жорстокого поводження з твариною

У під’їзді багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва чоловік жорстоко повівся з собакою. До соціальних мереж потрапило відео з камери відеоспостереження, на якому видно, що чоловік спочатку побив собаку, а потім викинув її на вулицю.

До київської поліції звернувся місцевий житель із заявою про побиття собаки. Аби встановити усі обставини правопорушення, оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції. Про це повідомляє пре служба поліції Києва.

По прибуттю за вказаною адресою правоохоронці з’ясували, що невідомий взяв тварину з вулиці декілька тижнів тому. Перед прогулянкою з собакою чоловік побив її, а далі й зовсім викинув на вулицю.

Поліцейські опитали свідків та швидко встановили особу правопорушника. Ним виявився киянин, 1987 року народження.

За даним фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Шевченківський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок догхантеру Олексію Святогору, якого обвинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами.

У вересні 2018 року Шевченківський районний суд Києва виніс вирок Олександру Королю, який отруїв 7 бездомних собак в центрі міста. Суд оштрафував шкуродера на 10,5 тис. грн і засудив до 6 місяців арешту.