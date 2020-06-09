ДАБІ не дала дозвіл на третю чергу реконструкції Київського зоопарку



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23 травня київський зоопарк відновив роботу після першої черги реконструкції

ДАБІ вказала на неподання заявниками усіх необхідних документів

Державна архітектурно-будівельна інспекція України відмовила у видачі дозволу на виконання будівельних робіт з реконструкції Київського зоопарку (третя черга будівництва). Про це свідчать дані сайту ДАБІ.

У ДАБІ вказали на невідповідність експертного звіту щодо проектної документації вимогам законодавства. Зазначено, що він не завірений належним чином. Крім того, вказано, що до проведення експертизи не залучено архітектора, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Також ДАБІ вказала на неподання заявниками (Київським зоопарком та КП «Житлоінвестбуд-УКБ») усіх необхідних документів. Зокрема, як вказано у відмові, не надано наказ про призначення відповідальної особи за виконання будівельних робіт; не подано експертний звіт щодо розгляду проекту будівництва на стадії проектування, що передбачає поділ по чергам; не надано висновок з оцінки впливу на довкілля, необхідний при облаштуванні автостоянок на площі не менш як 1 га і більш як на 100 паркомісць.

Також у ДАБІ зазначили, що не надано витяги з держреєстру щодо наявного права власності або землекористування ділянкою, та щодо будівель і споруд, що реконструюються.

Нагадаємо, Комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ» Київради 30 квітня за результатами тендера уклало угоду з ПрАТ «Фундамент» про третю чергу реконструкції об’єктів Київського зоологічного парку за 802,84 млн грн.

До кінця 2023 року, тобто за чотири роки, мають збудувати адмінбудівлю, паркінг, каси, павільйони «Тераріум» і «Мадагаскар» за штучними водоймами з водоспадами, павільйон сумісної експозиції Нової Гвінеї, Мадагаскару та Комодо, інженерні мережі, індивідуальні теплові пункти і котельні. Також передбачені вертикальне планування, освітлення, підпірні стіни, сходи, малі архітектурні форми, навігація, благоустрій та озеленення.

У Києві з 23 травня відновив роботу київський зоопарк після першої черги реконструкції.

На територію зоопарку заборонений вхід без маски. На вході відвідувачам мають вимірювати температуру. Там встановили дезінфектори для рук, а також обмежили кількість людей, які одночасно можуть перебувати на території зоопарку.

Джерело: Наші гроші