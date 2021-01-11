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    ДАБІ відмовила у дозволі на будівництво висотки у сквері біля метро «Шулявська»

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    Фото проєкту&nbsp;будинку на просп. Перемоги, 50-А - ДАБІ відмовила у дозволі на будівництво висотки у сквері біля метро «Шулявська»
    Фото проєкту будинку на просп. Перемоги, 50-А
    Фото: 50avenuekiev.com

    Ділянка, де забудовники хочуть звести торгово-офісний комплекс, розташовується на території скверу «Слава танкістам» поблизу станції метро «Шулявська»

    Державна архітектурно-будівельна інспекція відмовила ТОВ «Рінко» у видачі дозволу на будівництво торгово-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування та благоустроєм і озелененням скверу по проспекту Перемоги 50-А. Про це свідчать дані Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

    Підставами для відмови стало неподання замовником будівництва цілого ряду обов’язкових документів:

    • містобудівні умови і обмеження щодо проектування на ділянці по просп. Перемоги, 50-А;
    • документ (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації об’єкта;
    • експертний звіт щодо розгляду проектної документації;
    • розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкта;
    • технічні умови щодо газопостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;
    • план трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2000;
    • плани поверхів, фасадів масштабом 1:50 або 1:100, або 1:200 (для будівель);
    • генеральний план на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;
    • наказ про призначення виконавця робіт;
    • фотокопія договору підряду на виконання будівельних робіт;
    • фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірену замовником;
    • кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду Замлинського Георгія Борисовича (кваліфікаційний сертифікат АТ № 005289) не відповідає змінам № 8 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, так як технічний нагляд на об’єктах за класом наслідків СС3 може здійснюватись лише провідними інженерами з технічного нагляду.

    Нагадаємо, ділянка площею 0,31 га на просп. Перемоги, 50-А фактично розташовується на території скверу «Слава танкістам» поблизу станції метро «Шулявська».

    Цю ділянку Київрада спочатку передала в оренду, а потім продала ТОВ «Рінко» у 2004 році за 2,5 млн грн. Згодом у 2007 році Київрада скасувала ці рішення. Але фірма повертати ділянку не збиралася – у тому ж 2007 році «Рінко» внесло 0,31 га у статутний фонд ТОВ «Шулявська», яке потім через суд добилося визнання за ним права власності на ділянку.

    У червні 2018 року ТОВ «Шулявська» за договором суперфіцію передала право забудови цієї ділянки Обслуговуючому кооперативу «Ексон Прем’єр Шулявська».

    На ізраїльському сайті www.u-i.co.il/ здійснюється передпродаж квартир у будинку на просп. Перемоги, 50-А. Там же розміщено фото проєкту.

    На сьогодні ділянка огороджена і на ній вже проводяться земельні роботи. Про це свідчать відеоматеріали на сайті об’єкта – https://www.50avenuekiev.com/.

    Власниками ОК «Ексон Прем’єр Шулявська» є Йозеф Москович з Ізраїлю, Іван Влад із Закарпаття і компанія «Ексон Груп» (Exon Group LLC), США.

    В Окружному адмінсуді Києва перебуває позов ОК «Ексон Прем’єр Шулявська» до Департаменту містобудування та архітектури КМДА з вимогою надати кооперативу містобудівні умови та обмеження для проектування багатофункціонального комплексу з благоустроєм і озелененням скверу на проспекті Перемоги, 50-А. Розгляд справи призначено на 15 лютого.

    У рекламному матеріалі Москович зазначив, що «50 Авеню» на Шулявці – це один із наймасштабніших проектів не тільки в Києві, а й в Україні, і це найбільший і технологічно сучасний проект Exon Capital Group».

    Ця група включає в себе, зокрема, ряд інших кооперативів, які здійснюють скандально відомі забудови у Києві. Наприклад, 11-поверхівка на Подолі на садибній ділянці екс-нардепа Оксани Білозір, 11-поверхівка на Батиєвій горі на садибній ділянці екс-нардепа від БПП Віктора Короля, 24-поверхівка над входом ст. м. «Виставковий центр».

    Джерело: Наші гроші

    Теги: Київ суд будівництво забудова ДАБІ
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