Суд визнав висотку на Батиєвій горі чотириповерхівкою «з антресолями»

По вул. Докучаєвській, 5-А, де можна зводити будинки не вище чотирьох поверхів, на кінець 2020 року вже виросла 11-поверхівка

Суд не побачив порушень у зведенні багатоповерхового будинку у зсувонебезпечній зоні

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним та скасував наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю столиці від 24 червня 2019 року про скасування права на початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність до експлуатації житлового будинку на Батиєвій горі по вул. Докучаєвська, 5-А у Солом’янському районі столиці. Про це свідчить рішення суду (суддя – Євген Аблов) від 4 грудня.

Як вказує Департамент з питань ДАБК Києва, замовник будівництва ОК «ЖБК «Платинум Холл» навів недостовірні дані у повідомленні про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об’єкта в частині його поверховості, необхідності проведення експертизи проекту та у частині виконання всіх робіт, передбачених проектною документацією.

Так, ділянка площею 0,09 га на вул. Докучаєваській, 5-А належить до території садибної забудови, де можна будувати будинки не вище 4 поверхів. Саме на таку будівлю подав документи ЖБК «Платинум Холл».

Однак, по факту збудував там 9-поверхівку.

Розглянувши позов ЖБК, суд дійшов висновку, що інспектор ДАБК прийняв рішення з порушенням процедури. Зокрема, як вказує суд, перевірка здійснювалась за відсутності уповноваженого представника забудовника.

Крім того, ОАСК зазначив, що ДАБК не довів факту наявності порушень, зафіксованих в акті перевірки.

За даними ДАБК, на момент перевірки на ділянці по вул. Докучаєвській, 5-А будувалася будівля невизначеного призначення, яка відповідно до візуального огляду на той час мала 8 поверхів, проводилося будівництво 9-го поверху.

Втім, суд, посилаючись на надані забудовником документи, дійшов висновку, що будівля має 4 поверхи з дворівневим підвалом (на 12 квартир).

Так, ЖБК «Платинум Холл» надав суду витяг з проектної документації, де вказано такі параметри висоти поверхів:

1-го – 3,3 метри,

2-го – 3,3 метри,

3-го – 6,6 метрів,

4-го – 6,6 метрів та частини 3,4 метри.

ОАСК зазначив, що технічний поверх, розташований над верхнім поверхом, при визначенні поверховості будинку не враховується. Крім того, додав суд, до поверхів не відносять антресоль (напівповерх, розташований між двома поверхами або вбудований в об’єм основного поверху) та підвальні приміщення.

Отже, вказав суддя Аблов, з наявних у матеріалах справи доказів не вбачається порушення позивачем вимог використання ділянки відповідно до її цільового призначення (для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва), як зазначено відповідно до візуального огляду державним інспектором.

ОК «ЖБК «Платинум Холл» у 2016 році створили Іяніна Горбатюк, Юлія Горбатюк та Іван Влад із Закарпаття.

Іван Влад також є співвласником ОК «ЖБК «Зелений замок», ОК «ЖБК «Пріма Естейт», ОК «ЖБК «Прем’єр Крістал», ОК «ЖБК «Ексон Прем’єр Шулявська».

ЖБК «Зелений замок» є замовником будівництва скандальної 11-поверхівки у Києві на Подолі на ділянці екснардепа Оксани Білозір. Ця ділянка теж є територією садибної забудови, де можна будувати будинки не вище 4 поверхів.

Джерело: Наші гроші