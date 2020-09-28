Попри заборону продовжується зведення «будинку Білозір» на Подолі



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Будинок на вул. Мирній, 2/1 зводиться із порушеннями Генплану

Слідчі поліції просили суд заборонити проведення будівельних робіт

Слідчі Шевченківського управління поліції Києва намагалися заборонити забудовникам добудовувати багатоквартирний житловий будинок, який попри накладений арешт продовжує зводиться із порушеннями Генплану за адресою: вул. Мирній, 2/1 у Подільському районі. Про це свідчать ухвали Шевченківського райсуду Києва від 8 вересня, пишуть Наші гроші.

Слідчі звернулися з клопотаннями:

про заборону проведення будівельних робіт генеральним підрядником – ТОВ «Даст Строй» та будь-якими іншими юридичними та фізичними особам на об’єкті;

про заборону Департаменту з питань державно архітектурно-будівельного контролю Києва реєструвати будь-які дозвільні документи щодо цього об’єкта.

Розглянувши клопотання, суддя Олена Мєлєшак вирішила повернути їх слідчому. Суддя виходила із того, що на майно вже накладений арешт із забороною користування вказаним нерухомим майном. Суддя навела ст. 170 КПК України, у якій сказано, що арешт майна позбавляє права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Як зазначила суддя, повторне звернення з аналогічним клопотанням законом не передбачено. Окрім того не передбачено Кримінально процесуальним законодавством таких вимог як заборону проведення будівельних робіт і заборону вчинення реєстраційних дій.

Нагадаємо, 31 березня Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю Києва скасовано право на початок будівельних робіт та реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації на вулиці Мирній, 2/1.

20 квітня стало відомо про арешт будівництва.

4 травня Шевченківський районний суд Києва скасував арешт незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Мирній, 2/1 у Києві, що був накладений ухвалою слідчого судді від 7 квітня 2020 року.

27 травня суд в черговий раз заарештував незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Мирній, 2/1.

18 червня Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним та скасував наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва від 31 березня, яким було скасовано право на початок будівельних робіт і реєстрацію декларації про готовність до експлуатації житлового будинку по вул. Мирній, 2/1.

Ділянка на вул. Мирній, 2/1 належить до території житлової садибної забудови, де дозволено будівництво житлових будинків не вище 4 поверхів. Разом з тим там будується 11-поверховий будинок (див фото).

Замовником будівництва є ОК ЖБК «Зелений замок», власниками якого є син Оксани Білозір Ярослав Недзельський та колишня помічниця нардепа Білозір (у 2007-2008 рр) Мар’яна Грабінська, а також Іван Влад і Йозеф Москович. Влад і Московіч разом є співзасновниками ще трьох кооперативів – «Пріма Естейт», «Прем’єр Крістал» і «Ексон Прем’єр Шулявська» (зводить ЖК у сквері біля ст. м. «Шулявська»).

Ділянку 0,08 га на вул. Мирній, 2/1 у приватну власність у 2004 році отримала Оксана Білозір. У жовтні 2016 року Білозір за договором про суперфіцій передала свою ділянку під забудову Івану Владу із с. Біла Церква Закарпатської області.

Як свідчать дані Держреєстру речових прав на нерухоме майно, 20 січня цього року недобудований багатоповерховий житловий будинок на вул. Мирній, 2/1 був проданий, і право власності на цей об’єкт незавершеного будівництва було продано лондонській компанії «Сімекс Ентерпрайзес» (Simex Enterprises), власником якої значиться громадянин Коста-Рики.