Киянин захопив земельну ділянку в історичній частині міста

Киянин здійснив незаконну прибудову до багатоповерхового будинку по вулиці Петра Сагайдачного

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом самовільного зайняття ділянки в історичній частині Києва

Київська місцева прокуратура № 7 завершила досудове розслідування відносно киянина за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва на території Старого Подолу в межах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як установлено у ході слідства, підозрюваний, не маючи рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи у користування земельної ділянки, здійснив незаконну прибудову до багатоповерхового будинку по вулиці Петра Сагайдачного, самовільно зайнявши земельну ділянку площею 0,02 га.

Варто зазначити, що вказана ділянка розташовуються у Центральному історичному ареалі Києва, в археологічній та архітектурній охоронних зонах, на території пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпро», в межах пам’ятки археології місцевого значення «Культурний шар Подолу» та «Дерев’яний водогін та замощення вулиць, ХVІІ-ХVІІІ ст.».

За результатами розслідування обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до Подільського районного суду Києва для розгляду по суті.

Крім того, прокуратурою заявлено позов про знесення самочинно збудованого об’єкту та повернення земельної ділянки територіальній громаді.