Дарниця сталася чистішою на десятки тонн сміття (фото)



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Прибирання велося в парках, біля озер, на вулицях району Фото: Дарницька РДА

У суботу відбулася велика толока в Дарницькому районі

У суботу, 5 жовтня, у Дарницькому районі Києві відбулася велика толока - перше з кількох запланованих масштабних прибирань району.

У ній взяли участь Дарницька райдержадміністрація майже у повному складі, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень в Дарницькому районі, КП «Керуюча компанія по утриманню житлового фонду Дарницького району», працівники всіх ЖЕДів району, активісти та небайдужі мешканці. Про це повідомляє пресслужба Дарницької РДА.

Одночасно прибирання велося на великій кількості локацій:

парк «Прибережний» (затока Берковщина),

територія навколо озера «Вулик»,

стадіон «Добро» (вул. Бориспільська),

алея «Бродвей»,

вулиці Привокзальна та Дяченка (Бортничі),

територія біля озера «Вирлиця»,

метро «Бориспільська»,

вулиці Бориспільська та Старобориспільська,

вулиці Олійника та Ревуцького,

вулиця Колекторна та інші локації.

Дарницький район став чистішим на десятки тонн сміття і усілякого непотребу.

Як повідомлялося, у жовтні-листопаді у Києві відбудуться сезонні толоки в парках, скверах, на прибудинкових територіях тощо.