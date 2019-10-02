У Кличка визнали, що кияни отримують недостовірні дані щодо якості повітря



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27 станцій комплексної оцінки якості повітря планують встановити в усіх районах Києва протягом двох років

У Києві планують встановити мережу із 27 опорних стаціонарних станцій комплексної оцінки якості повітря. Адже та, що існувала досі, – застаріла, неефективна та не досліджує вміст усіх необхідних речовин у повітрі. Також працюватиме пересувна лабораторія, якщо виникатиме необхідність дослідити стан повітря на конкретній локації. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Він нагадав, що у столиці фахівці створили Концепцію запровадження та обслуговування системи моніторингу якості атмосферного повітря, що базується на рекомендаціях директив Європейського Парламенту про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи.

«Проблеми екології всі ми, жителі великих міст, відчуваємо дуже гостро. І в цьому питанні ми прагнемо об’єднувати зусилля. Я особисто веду діалог із представниками парламенту, громадським активом, вітчизняними та міжнародними експертами. З усіма, хто має досвід та знання у цій сфері. Наступного року плануємо впровадити міську систему моніторингу стану повітря, адже ми повинні виявити релевантні джерела забруднення та розробити кроки, що дозволять зменшити шкідливий вплив на довкілля», – повідомив Пантелеєв.

Він наголосив, що 27 станцій планують встановити в усіх районах Києва протягом двох років. Роботу розпочнуть вже у 2020 році з двох пілотних адміністративних районів – Дарницького та Дніпровського, де сьогодні дійсно складна ситуація зі станом повітря через велику кількість підприємств, нестачу зелених зон та часті випадки пожеж, що відбуваються в області.

Як повідомлялося, у Києві в режимі онлайн можна дізнатися про те, наскільки забруднене повітря в тому чи іншому районі Києва, як коливається кількість шкідливих речовин в залежності від напрямку вітру та погодних умов.