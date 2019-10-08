Де сьогодні у Києві не буде води (адреси)



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Київводоканал проводить плановий ремонт на мережі

Сьогодні, 8 жовтня, у зв’язку із плановими ремонтними роботами на мережі буде відключено водопостачання деяких будівель у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що ремонт проводитиметься для надійної роботи систем водопостачання.

Так, у вівторок буде відключено водопостачання за наступними адресами:

з 9:00 до 24:00

пр-т. Голосіївський, 108к1, 108к2, 110, 114, 114к2, 114А, 118к1, 118к2;

з 9:00 до 17:00

бульв. Л. Українки, 5;

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.

Як повідомлялося, 7 жовтня у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Через це зникла вода у будинках на двох вулицях міста.