Київ без води: оголошено графік планових відключень



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Частина киян цього тижня залишиться без води

Стало відомо, де у Києві у найближчі дні буде відключено водопостачання

Київводоканал попередив про відключення води у зв’язку із плановими ремонтними роботами. Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що ремонт проводитиметься для надійної роботи систем водопостачання.

Буде відключено водопостачання за наступними адресами:

8 жовтня

з 9:00 до 24:00

пр-т. Голосіївський, 108к1, 108к2, 110, 114, 114к2, 114А, 118к1, 118к2;

з 9:00 до 17:00

бульв. Л. Українки, 5;

9 жовтня

з 9:00 до 21:00

вул. Гришка, 3А;

з 21:00 до 8:00 10 жовтня

пр-т. Тичини, 2;

Дніпровська набережна, 2;

з 18:00 до 8:00 10 жовтня

вул. Павлівська,15, 17, 18;

вул. Дмитрівськ, 62;

з 20:00 до 7:00 10 жовтня

вул. Гоголівська, 36-40, 37/2, 39, 39А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51;

вул. Павлівська, 4 - 8;

вул. Січових Стрільців, 49, 49А, 53, 57, 59А, 59/65;

вул. В. Вінниченка, 20;

10 жовтня

з 8:30 до 23:00

вул. Єреванська, 31/1;

вул. Козицького, 9/23;

з 9:00 до 20:00

вул. Березняківська, 17А ,22, 24, 26;

16 жовтня

з 6:00 до 21:00

вул. Гришка, 5.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.