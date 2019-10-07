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    Новини

    Київ без води: оголошено графік планових відключень

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    Частина киян цього тижня залишиться без води - Київ без води: оголошено графік планових відключень
    Частина киян цього тижня залишиться без води

    Стало відомо, де у Києві у найближчі дні буде відключено водопостачання

    Київводоканал попередив про відключення води у зв’язку із плановими ремонтними роботами. Про це інформує пресслужба компанії.

    Зазначається, що ремонт проводитиметься для надійної роботи систем водопостачання.

    Буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    8 жовтня

    з 9:00 до 24:00

    • пр-т. Голосіївський, 108к1, 108к2, 110, 114, 114к2, 114А, 118к1, 118к2;

    з 9:00 до 17:00

    • бульв. Л. Українки, 5;

    9 жовтня

    з 9:00 до 21:00

    • вул. Гришка, 3А;

    з 21:00 до 8:00 10 жовтня

    • пр-т. Тичини, 2;
    • Дніпровська набережна, 2;

    з 18:00 до 8:00 10 жовтня

    • вул. Павлівська,15, 17, 18;
    • вул. Дмитрівськ, 62;

    з 20:00 до 7:00 10 жовтня

    • вул. Гоголівська, 36-40, 37/2, 39, 39А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51;
    • вул. Павлівська, 4 - 8;
    • вул. Січових Стрільців, 49, 49А, 53, 57, 59А, 59/65;
    • вул. В. Вінниченка, 20;

    10 жовтня

    з 8:30 до 23:00

    • вул. Єреванська, 31/1; 
    • вул. Козицького, 9/23;

    з 9:00 до 20:00

    • вул. Березняківська, 17А ,22, 24, 26;

    16 жовтня

    з 6:00 до 21:00

    • вул. Гришка, 5.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

    Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
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