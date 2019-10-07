Київ без води: оголошено графік планових відключень
Частина киян цього тижня залишиться без води
Стало відомо, де у Києві у найближчі дні буде відключено водопостачання
Київводоканал попередив про відключення води у зв’язку із плановими ремонтними роботами. Про це інформує пресслужба компанії.
Зазначається, що ремонт проводитиметься для надійної роботи систем водопостачання.
Буде відключено водопостачання за наступними адресами:
8 жовтня
з 9:00 до 24:00
- пр-т. Голосіївський, 108к1, 108к2, 110, 114, 114к2, 114А, 118к1, 118к2;
з 9:00 до 17:00
- бульв. Л. Українки, 5;
9 жовтня
з 9:00 до 21:00
- вул. Гришка, 3А;
з 21:00 до 8:00 10 жовтня
- пр-т. Тичини, 2;
- Дніпровська набережна, 2;
з 18:00 до 8:00 10 жовтня
- вул. Павлівська,15, 17, 18;
- вул. Дмитрівськ, 62;
з 20:00 до 7:00 10 жовтня
- вул. Гоголівська, 36-40, 37/2, 39, 39А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51;
- вул. Павлівська, 4 - 8;
- вул. Січових Стрільців, 49, 49А, 53, 57, 59А, 59/65;
- вул. В. Вінниченка, 20;
10 жовтня
з 8:30 до 23:00
- вул. Єреванська, 31/1;
- вул. Козицького, 9/23;
з 9:00 до 20:00
- вул. Березняківська, 17А ,22, 24, 26;
16 жовтня
з 6:00 до 21:00
- вул. Гришка, 5.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.