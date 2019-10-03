У столичних парках з’являться питні фонтанчики із сенсорним датчиком (фото)



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Перший питний фонтанчик нещодавно було встановлено в Сирецькому парку Фото: Київводоканал

Київводоканал планує встановити питні фонтанчики в усіх парках і скверах

Переймаючи досвід європейських країн, Київводоканал планує встановлювати питні фонтанчики в парках і скверах міста. Перший такий фонтанчик нещодавно було встановлено в Сирецькому парку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Це пілотно, відпрацьовуємо технічні рішення. В наступні роки плануємо встановити в усіх парках та інших багатолюдних місцях», - розповів генеральний директор Київводоканалу Дмитро Новицький.

У фонтанчику встановлено сенсорний датчик, який збільшує подачу води, коли людина нахиляється до нього. Коли охочих скористуватися фонтанчиком немає, вода подається з низьким тиском, що забезпечує її економію.

У Київводоканалі зазначили, що містяни задоволені нововведеннями та підтримують таку ініціативу.

Питні фонтанчики стануть у пригоді насамперед киянам, що ведуть активний спосіб життя та здійснюють у парках пробіжки, а також усім, хто захоче втамувати спрагу та освіжитися під час прогулянки.

Нагадаємо, раніше Київводоканал оприлюднив графік відключення водопостачання цього тижня.

3 жовтня через плановий ремонт на мережі відсутнє водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва.

Сьогодні вранці через пошкодження на мережі холодного водопостачання без води залишилися будинки на семи вулицях Києва.

До слова, Київводоканал звертає увагу споживачів на те, що передавати показники лічильників тепер можна у будь-який день місяця, в тому числі з 1-го по 5-те число. Показники можуть бути враховані лише в тому місяці, в якому були передані.