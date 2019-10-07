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    Аварії залишили без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)

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    У частини мешканців Києва зникла вода - Аварії залишили без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)
    У частини мешканців Києва зникла вода

    Бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень

    У понеділок, 7 жовтня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Оболонський, 7, 7Б;
    • вул. Механізаторів, 9.

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 4 жовтня, вранці через пошкодження на мережі холодного водопостачання без води залишилися будинки на двох вулицях Києва.

    До слова, Київводоканал звертає увагу споживачів на те, що передавати показники лічильників тепер можна у будь-який день місяця, в тому числі з 1-го по 5-те число. Показники можуть бути враховані лише в тому місяці, в якому були передані.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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