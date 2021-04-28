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    Демонтаж із сутичками. Як у Києві зносили МАФи (фото)

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    До охорони порядку під час демонтажу МАФів залучалися поліцейські та працівники Муніципальної варти - Демонтаж із сутичками. Як у Києві зносили МАФи (фото)
    До охорони порядку під час демонтажу МАФів залучалися поліцейські та працівники Муніципальної варти
    Фото: Київблагоустрій

    Попри спротив комунальникам вдалося прибрати 24 незаконних МАФи

    У Києві триває демонтаж тимчасових споруд без дозвільних документів на розміщення, що розташовані на проспекті Соборності у Дніпровському районі Києва. Станом на вечір 27 квітня, вже 24 незаконні МАФи переїхали на штрафмайданчики. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київблагоустрій».

    Загалом на цій локації планується демонтувати близько 30 тимчасових споруд. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

    «Під час проведення демонтажних робіт невідомі особи чинили супротив – вони намагалися блокувати проїзд спецтехніки, перешкоджали проведенню робіт. Але завдяки представникам Головного управління Національної поліції в Києві, спецпідрозділу тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції в місті Києві та Муніципальній варті, які підтримували порядок на локації, демонтаж продовжився», – зазначили комунальники.

    Як розповів на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко, на місці знесених МАФів фахівці райдержадміністрації вже розпочали відновлювати благоустрій.

    «На місці масштабного демонтажу комунальні служби району вже відновлюють благоустрій. Прибрали сміття, що залишилось після незаконних тимчасових споруд, завозять землю та створюють газони. Аби жоден незаконний МАФ на цьому місці більше не з’явився», – запевнив він.

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    Демонтаж із сутичками. Як у Києві зносили МАФи (фото)
    Демонтаж із сутичками. Як у Києві зносили МАФи (фото)
    Демонтаж із сутичками. Як у Києві зносили МАФи (фото)
    Демонтаж із сутичками. Як у Києві зносили МАФи (фото)
    Демонтаж із сутичками. Як у Києві зносили МАФи (фото)
    Демонтаж із сутичками. Як у Києві зносили МАФи (фото)

    Нагадаємо, 27 квітня вранці розпочався демонтаж МАФів на вулиці Регенераторній. На місце зігнали багато представників «Київблагоустрою», поліції та Муніципальної охорони.

    Повідомлялося, що під час демонтажу МАФів відбулися жорсткі затримання підприємців, які чинили опір.

    Поліція поінформувала про затримання 14 осіб, які перешкоджали комунальним службам.

    Теги: Національна поліція України Київ бійка благоустрій КМДА МАФи
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