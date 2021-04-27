Поліція затримала 14 учасників сутичок під час демонтажу МАФів

Поліцейські забезпечують правопорядок під час демонтажу МАФів

Поліція відкрила кримінальне провадження через сутички під час знесення кіосків

Сьогодні, 27 квітня, під час демонтажу МАФів на вулиці Регенераторній у Дніпровському районі Києва поліція затримала 14 осіб, які перешкоджали комунальним службами. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що ці громадяни «намагались вдаватись до протиправних дій та вчиняти конфлікти, аби запобігти знесенню торгівельних павільйонів».

Активних протестувальників поліцейські доставили до територіального управління поліції. Наразі правоохоронці з’ясовують їх особи та усі обставини вчинення ними правопорушень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

На 11 учасників інциденту складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні вранці розпочався демонтаж МАФів на вулиці Регенераторній. На місце зігнали багато представників «Київблагоустрою», поліції та Муніципальної охорони.

Повідомлялося, що під час демонтажу МАФів відбулися жорсткі затримання підприємців, які чинили опір.

21 квітня комунальники демонтували тимчасову споруду на вулиці Академіка Заболотного в Голосіївському районі Києва. Під банальною назвою «Продукти» ховався магазинчик, в якому продавали «на розлив» міцні алкогольні напої. Прихильники та часті відвідувачі були проти того, що приїхали демонтажники, й зустріли комунальників досить агресивно налаштованими. Не обійшлося без блокування та штовханини.

У березні на Троєщині були демонтовані незаконно встановлені кіоски загальною площею понад 100 кв. метрів. Демонтаж на проспекті Маяковського зустрів опір з боку власників кіосків, які пошкодили дві машини комунальних служб, пробили шість коліс.

Також один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.



