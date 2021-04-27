Демонтаж МАФів у Києві. Поліція жорстко затримала протестувальників (відео)

Найактивніших учасників протесту поліція відвезла у відділення

Під час демонтажу МАФів на вулиці Регенераторній поблизу Дарницької площі в Києві відбулися жорсткі затримання підприємців, які чинили опір. Про це повідомляє Pavlovsky News.

Найактивніших учасників протесту поліція помістила в автобус і відвезла у відділення.

Під посиленою охороною поліції і «Муніципальної варти» комунальні служби приступили до демонтажу торгових точок. Для цього пригнали підйомний кран.

За словами продавців, все почалося ще о 7 годині ранку, але активна фаза протистояння закінчилася зовсім недавно.

Люди кажуть, що не бачили дозвільних документів на знесення кіосків.

Раніше повідомлялося, що на місце демонтажу МАФів на вулиці Регенераторній багато представників «Київблагоустрою», поліції та Муніципальної охорони.

Нагадаємо, 20 квітня комунальники демонтували на проспекті Правди, 66 у Подільському районі Києва габаритну тимчасову споруду.

21 квітня комунальники демонтували тимчасову споруду на вулиці Академіка Заболотного в Голосіївському районі Києва. Під банальною назвою «Продукти» ховався магазинчик, в якому продавали «на розлив» міцні алкогольні напої. Прихильники та часті відвідувачі були проти того, що приїхали демонтажники, й зустріли комунальників досить агресивно налаштованими. Не обійшлося без блокування та штовханини.

У березні на Троєщині були демонтовані незаконно встановлені кіоски загальною площею понад 100 кв. метрів. Демонтаж на проспекті Маяковського зустрів опір з боку власників кіосків, які пошкодили дві машини комунальних служб, пробили шість коліс.

Також один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.