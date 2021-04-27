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    У Києві масштабний демонтаж МАФів, на місці багато поліції (відео)

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    Муніципальна охорона слідкує за порядком під час демонтажу МАФів - У Києві масштабний демонтаж МАФів, на місці багато поліції (відео)
    Муніципальна охорона слідкує за порядком під час демонтажу МАФів
    Фото: скріншот з відео

    Задля уникнення бійок і нападу на комунальникі з боку власників МАФів на місці працюють поліцейські та працівники Муніципальної охорони

    Сьогодні, 27 квітня, на вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському районі Києва працівники почали прибирати незаконні тимчасові споруди. Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

    На місці багато представників «Київблагоустрою», поліції та Муніципальної охорони.

    Працівники Муніципальної охорони слідкують за порядком під час демонтажу МАФів.

    Нагадаємо, 20 квітня комунальники демонтували на проспекті Правди, 66 у Подільському районі Києва габаритну тимчасову споруду.

    21 квітня комунальники демонтували тимчасову споруду на вулиці Академіка Заболотного в Голосіївському районі Києва. Під банальною назвою «Продукти» ховався магазинчик, в якому продавали «на розлив» міцні алкогольні напої. Прихильники та часті відвідувачі були проти того, що приїхали демонтажники, й зустріли комунальників досить агресивно налаштованими. Не обійшлося без блокування та штовханини.

    У березні на Троєщині були демонтовані незаконно встановлені кіоски загальною площею понад 100 кв. метрів. Демонтаж на проспекті Маяковського зустрів опір з боку власників кіосків, які пошкодили дві машини комунальних служб, пробили шість коліс.

    Також один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.

    Теги: Київ стихійна торгівля благоустрій МАФи
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