У Києві масштабний демонтаж МАФів, на місці багато поліції (відео)

Муніципальна охорона слідкує за порядком під час демонтажу МАФів

Задля уникнення бійок і нападу на комунальникі з боку власників МАФів на місці працюють поліцейські та працівники Муніципальної охорони

Сьогодні, 27 квітня, на вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському районі Києва працівники почали прибирати незаконні тимчасові споруди. Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

На місці багато представників «Київблагоустрою», поліції та Муніципальної охорони.

Працівники Муніципальної охорони слідкують за порядком під час демонтажу МАФів.

Нагадаємо, 20 квітня комунальники демонтували на проспекті Правди, 66 у Подільському районі Києва габаритну тимчасову споруду.

21 квітня комунальники демонтували тимчасову споруду на вулиці Академіка Заболотного в Голосіївському районі Києва. Під банальною назвою «Продукти» ховався магазинчик, в якому продавали «на розлив» міцні алкогольні напої. Прихильники та часті відвідувачі були проти того, що приїхали демонтажники, й зустріли комунальників досить агресивно налаштованими. Не обійшлося без блокування та штовханини.

У березні на Троєщині були демонтовані незаконно встановлені кіоски загальною площею понад 100 кв. метрів. Демонтаж на проспекті Маяковського зустрів опір з боку власників кіосків, які пошкодили дві машини комунальних служб, пробили шість коліс.

Також один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.