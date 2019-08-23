  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    День Незалежності: Епіфаній проведе молебень за Україну в Михайлівському соборі

    • Розсилка
    Предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній - День Незалежності: Епіфаній проведе молебень за Україну в Михайлівському соборі
    Предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній

    Урочистості у Михайлівському Золотоверхому монастирі розпочнуться 24 серпня о 12 годині дня

    У Києві у Михайлівському Золотоверхому монастирі в День Незалежності України предстоятель Української православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній проведе молебень.

    Про це повідомляє пресслужба Київської митрополії УПЦ.

    «Урочистості розпочнуться о 12 годині дня відкриттям на території монастиря відреставрованої скульптури «Жертвам за віру». Після цього у Михайлівському соборі Блаженніший владика очолить молебень за Україну», - йдеться у повідомленні.

    Заходи у Золотоверхому монастирі завершаться заупокійною літією за душами загиблих за Незалежність України, яку буде звершено біля Стіни Пам'яті перед монастирем, зазначають у пресслужбі.

    Також повідомляється, що традиційно цього дня з благословення митрополита, молебні за Україну будуть звершені у парафіях і монастирях Української православної церкви.

    Читайте також
    церква Київ Українська православна церква День Незалежності Епіфаній
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ