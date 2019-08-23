День Незалежності: Епіфаній проведе молебень за Україну в Михайлівському соборі



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Предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній

Урочистості у Михайлівському Золотоверхому монастирі розпочнуться 24 серпня о 12 годині дня

У Києві у Михайлівському Золотоверхому монастирі в День Незалежності України предстоятель Української православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній проведе молебень.

Про це повідомляє пресслужба Київської митрополії УПЦ.

«Урочистості розпочнуться о 12 годині дня відкриттям на території монастиря відреставрованої скульптури «Жертвам за віру». Після цього у Михайлівському соборі Блаженніший владика очолить молебень за Україну», - йдеться у повідомленні.

Заходи у Золотоверхому монастирі завершаться заупокійною літією за душами загиблих за Незалежність України, яку буде звершено біля Стіни Пам'яті перед монастирем, зазначають у пресслужбі.

Також повідомляється, що традиційно цього дня з благословення митрополита, молебні за Україну будуть звершені у парафіях і монастирях Української православної церкви.