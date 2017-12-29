Депутати взялися за перейменування аеропорту «Київ»

Після розгляду проекту щодо перейменування різними комісіями, він буде внесений до порядку денного засідання Київради

У середу 24 січня, на засіданні постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики розглянуто та підтримано проект рішення «Про присвоєння комунальному підприємству Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) імені Ігоря Сікорського». [READ_MORE] Доповів заступник голови КМДА Олексій



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Міжнародний аеропорт «Київ»

Після розгляду проекту щодо перейменування різними комісіями, він буде внесений до порядку денного засідання Київради

У середу 24 січня, на засіданні постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики розглянуто та підтримано проект рішення «Про присвоєння комунальному підприємству Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) імені Ігоря Сікорського».

Доповів заступник голови КМДА Олексій Резніков.

«Ми пройшли всі процедури щодо надання аеропорту «Київ» (Жуляни) назви імені авіаконструктора Сікорського. Ми маємо згоду трудового колективу, комісія з питань найменувань підтримала цю ініціативу, громадські обговорення пройдені. Залишилася справа за профільними комісіями Київради та безпосередньо голосуванням на засіданні Київради», - доповів Резніков.

Відтак, сьогодні було розглянуто проект рішення на одній із трьох комісій. Далі – розгляд постійною комісією з питань місцевого самоврядування, регіональних і міжнародних зв’язків та постійною комісією з питань транспорту, зв’язку та реклами. Після розгляду проекту рішень комісіями, він буде внесений до порядку денного засідання Київради та запропонований до голосування депутатському корпусу.

Після прийняття рішення аеропорт носитиме назву КП Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) імені Ігоря Сікорського.

Ігор Сікорський – видатний авіаконструктор українського походження, засновник компанії Sikorsky Aircraft, автор літаків-велетнів «Ілля Муромець», Sikorsky S-29-A, конструктор першого в США літака-амфібії.