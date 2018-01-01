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    В аеропорту «Київ» пасажирка кинула кошеня і полетіла у Мінськ

    Працівники аеропорту знайшли киці нового господаря за кілька годин
    В аеропорту «Київ» пасажирка кинула кошеня в терміналі і полетіла до Мінська, повідомила прес-секретар повітряних воріт Галина Богданенко. «Прийшла на роботу, а у чергового інженера аеропорту в коробці сидить кішка з блакитними очима. Пасажирка рейсу Київ-Мінськ кинула її в аеропорту. Ось просто прийшла на рейс з кішкою в руках,
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    Працівники аеропорту знайшли киці нового господаря за кілька годин

    В аеропорту «Київ» пасажирка кинула кошеня в терміналі і полетіла до Мінська, повідомила прес-секретар повітряних воріт Галина Богданенко.

    «Прийшла на роботу, а у чергового інженера аеропорту в коробці сидить кішка з блакитними очима. Пасажирка рейсу Київ-Мінськ кинула її в аеропорту. Ось просто прийшла на рейс з кішкою в руках, дуже здивувалася, що її не пропускають на рейс з твариною. недовго думаючи, жінка випустила кошеня в терміналі і спокійно пішла на паспортний контроль. Немає слів», - написала вона.

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    В аеропорту «Київ» пасажирка кинула кошеня і полетіла у Мінськ
    В аеропорту «Київ» пасажирка кинула кошеня і полетіла у Мінськ
    В аеропорту «Київ» пасажирка кинула кошеня і полетіла у Мінськ
    В аеропорту «Київ» пасажирка кинула кошеня і полетіла у Мінськ

    Галина Богданенко забрала домашню тваринку до себе в кабінет і почала пошуки нового господаря. Знайшовся він буквально через кілька годин після розміщення повідомлення.

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