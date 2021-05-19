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    Депутатка Київрада хотіла спростувати любов до радянщини, проте не вийшло (фото)

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    Тимощук 19 травня своїй сторінці в соцмережі&nbsp;розмістила картинку з комуністичною символікою - Депутатка Київрада хотіла спростувати любов до радянщини, проте не вийшло (фото)
    Тимощук 19 травня своїй сторінці в соцмережі розмістила картинку з комуністичною символікою
    Скріншот фото: Богдана Тимощук/Facebook

    Депутатка Київради переконує, що не вітала українців із «Днем піонерії»

    Депутатка Київради від «Батьківщини» Богдана Тимощук, яка 19 травня привітала українців із «Днем піонерії» розповіла, що її сторінку зламали хакери. Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Друзі, мою сторінку в Facebook «хакнули». Про «піонерський задор» я б точно нічого не писала. З чим дійсно хочу привітати, так це з виходом українського гурту Go_A із піснею «Шум» у фінал Євробачення-2021. Висновок цього дня: регулярно міняйте паролі в соцмережах!», – написала Тимощук.

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    Водночас користувачі мережі Facebook зауважили, що ностальгія до радянського минулого – це не випадковість. Раніше Тимощук вітала «З днем великої перемоги 9 травня» та розміщувала комуністичні світлини на своїй сторінці в соцмережі.

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    Нагадаємо, Тимощук 19 травня своїй сторінці в соцмережі розмістила картинку з комуністичною символікою. Депутатка привітала всіх, хто «зберіг піонерське завзяття». Рух «Чесно» також повідомив, що Тимощук майже відразу видалила привітання з комуністичним святом.

    Теги: Київрада декомунізація Facebook
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    Депутатка Київрада хотіла спростувати любов до радянщини, проте не вийшло (фото)