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    Депутатка Київради привітала з комуністичним святом та опублікувала Леніна (фото)

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    Депутатка майже відразу видалила привітання з комуністичним святом - Депутатка Київради привітала з комуністичним святом та опублікувала Леніна (фото)
    Депутатка майже відразу видалила привітання з комуністичним святом
    Скріншот фото: Богдана Тимощук/Facebook

    Богдана Тимощук привітала всіх, хто «зберіг піонерське завзяття»

    Депутатка Київради від «Батьківщини» Богдана Тимощук вирішила привітати своїх виборців із «Днем піонерії». На своїй сторінці в соцмережі вона розмістила картинку з комуністичною символікою, пише рух «Чесно».

    «Як вам таке, Національна поліція України? При цьому на сторінці Київради в неї розміщене фото у вишиванці. Цікаво, чи привітає вона завтра киян із Днем вишиванки?», – йдеться в повідомленні «Чесно».

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    Богдана Тимощук привітала всіх, хто «зберіг піонерське завзяття». Рух «Чесно» також повідомив, що депутатка майже відразу видалила привітання з комуністичним святом.

    Зауважимо, що в Україні діє закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки». Він передбачає наступне:

    • На всій території країни заборонено виготовляти, поширювати, а також публічно використовувати символіку комуністичного режиму.
    • Порушення закону карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

    Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження проти невідомих осіб, що почепили червоний прапор із забороненою в Україні символікою у місті Первомайську на Миколаївщині.

    В Україні за п’ять років період декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.

    Читайте також: Ціна «побєдобєсія». Як українські суди карають за тоталітарну символіку


    Теги: Національна поліція України Київ декомунізація Радянська влада поліція
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    Депутатка Київради привітала з комуністичним святом та опублікувала Леніна (фото)