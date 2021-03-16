«Гудбай» Ленін: на Одещині зображення вождя пролетаріату пропонують переробити на героя американського фільму «Доктор Стрендж»
Зображення Леніна зберігається на стіні місцевого клубу
На Одещині у селі Кубей Болградського району громадські діячі виявили велике мозаїчне зображення Володимира Ульянова (Леніна) на стіні в приміщенні місцевого клубу.
Про це на сторінці в Facebook повідомили представники проекту «Декомунізація. Україна».
«Ось таке зображення знаходиться всередині клубу в селі Кубей Одеської області. Направили звернення з вимогою демонтажу», – йдеться у повідомлені.
Виявлене зображення являє собою великий портрет Леніна, викладений мозаїкою. Громадські діячі оприлюднили його фотографію.
У коментарях прихильники вищеназваного проекту пропонують переробити це мозаїчне зображення в героя американського фільму «Доктор Стрендж».
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