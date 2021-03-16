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    «Гудбай» Ленін: на Одещині зображення вождя пролетаріату пропонують переробити на героя американського фільму «Доктор Стрендж»

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    Виявлене зображення являє собою великий портрет Леніна, викладений мозаїкою - «Гудбай» Ленін: на Одещині зображення вождя пролетаріату пропонують переробити на героя американського фільму «Доктор Стрендж»
    Виявлене зображення являє собою великий портрет Леніна, викладений мозаїкою
    фото: Facebook

    Зображення Леніна зберігається на стіні місцевого клубу

    На Одещині у селі Кубей Болградського району громадські діячі виявили велике мозаїчне зображення Володимира Ульянова (Леніна) на стіні в приміщенні місцевого клубу.

    Про це на сторінці в Facebook повідомили представники проекту «Декомунізація. Україна».

    «Ось таке зображення знаходиться всередині клубу в селі Кубей Одеської області. Направили звернення з вимогою демонтажу», – йдеться у повідомлені.

    Виявлене зображення являє собою великий портрет Леніна, викладений мозаїкою. Громадські діячі оприлюднили його фотографію.

    У коментарях прихильники вищеназваного проекту пропонують переробити це мозаїчне зображення в героя американського фільму «Доктор Стрендж».

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    Теги: декомунізація Одещина СРСР соціальні мережі
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