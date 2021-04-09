Порошенко заявив, що декомунізація досі залишається питанням нацбезпеки

Порошенка обурює і шокує чергова спроба відкату «зеленої» влади назад – від проспекту Бандери до проспекту Московського

Декомунізація, яка розпочалася після ухвалення у 2015 році низки законів, є питанням національної безпеки, моральним обов’язком перед мільйонами українців, знищених більшовизмом, знаком поваги до сучасних героїв, які нині захищають Україну від нащадків сталінських катів.

Про це у річницю початку політики декомунізації написав у Facebook п’ятий президент Петро Порошенко.

«Імена катів з карти України – геть, це не обговорюється» – це був непорушний принцип, якого дотримувалася наша команда, офіційно розпочинаючи декомунізацію в Україні. Тоді ми перші зробили зусилля, щоб наздогнати в Україні те, що було зроблено 25 років тому в країнах посткомуністичної Європи», – зазначив Порошенко.

Він подякував українським парламентарям, які 9 квітня 2015 року ухвалили чотири історичні закони і дали старт процесу декомунізації.

«Завдяки цьому було перейменовано майже 1000 населених пунктів і 52 тис. топонімів у населених пунктах, демонтовано більше 2,5 тис. комуністичних пам’ятників. Ці закони, зокрема, заборонили радянську символіку, відкрили архіви радянських спецслужб та визнали борцями за незалежність України УПА й інші організації», – нагадав Порошенко.

«Фактично декомунізація в Україні розпочалася набагато раніше. Вищезазначені документи лише закріпили і легалізували прагнення українців звільнитися від імперського впливу і повернутися до власної історичної пам’яті. Тому мене разом із багатьма українцями обурює і шокує чергова спроба відкату «зеленої» влади назад – від проспекту Бандери до проспекту Московського», – резюмує Порошенко.