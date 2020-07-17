Декомунізація: в Україні демонтовано понад 1300 пам’ятників Леніну



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Декомунізація почалась в 2015 році

За п’ять років декомунізації було демонотвано 51 тисячу об'єктів топоніміки

За період декомунізації в Україні було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.

Про це розповів голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, за п’ять років декомунізації було демонотвано 51 тисячу об'єктів топоніміки, під тисячу населених пунктів, 26 районів, 75 закладів освіти, понад 30 залізничних об'єктів та морських портів. Щодо монументів, пам’ятних знаків, то близько 2,5 тисячі були демонтовані або прибрані з публічного простору. З них понад 1300 — це монументи Леніну.

«За сучасними дослідженнями, йдеться про близько 20 мільйонів людей, які були замучені, вбиті тоталітарним комуністичним режимом. Відповідно всякі публічні символи, пам’ятники, пов’язані з якимись борцями за комунізм, — як Кірову, Петровському, які обидва причетні до встановлення комуністичної влади, до командування загонами, що вбивали місцевих людей, які були проти радянської влади, і відповідно причетні до поширення цієї влади, її наслідків — як ГУЛАГ, Голодомор, приховування наслідків Голокосту, депортація — це все на совісті тих людей, як були в партійній верхівці, КДБ…», — зазначив Дробович.

Раніше повідомлялося, що Леніна з Чернігівщини у Запоріжжі купили за 375 тисяч.