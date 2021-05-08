Миколаївська поліція шукає осіб, що вивісили радянський прапор

Символіку тоталітарної держави виявили в Первомайську

Відкрито кримінальне провадження проти невідомих осіб, що почепили червоний прапор із забороненою в Україні символікою у місті Первомайську на Миколаївщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.

«7 травня близько 18:00 у поліцію надійшло повідомлення від громадян про те, що на одному з будинків у м. Первомайськ розміщено прапор червоного кольору із забороненою законами України символікою», – йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 КК України «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів».

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Статті закону передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність з позбавленням волі терміном до пʼяти років.

Як повідомлялося раніше, учора червоний прапор вивісило коростенське транспортне підприємство в Житомирській області.

Також стало відомо, що під час жалобних заходів, що відбувалися 2 травня в Одесі, поліцією було затримано чоловіка, що був у одязі із зображенням радянської символіки.