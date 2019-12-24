Депутатка Київради роповіла, хто має вирішити проблему незаконних забудов



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Будівництво житлового комплексу поруч з озером Глинка

Кияни намагаються зупинити незаконні забудови на Печерську

Жителів Печерського району Києва особливо хвилюють незаконні забудови в центрі міста. Про це йшлося у програмі «Київрада» на телеканалі «Київ», де мешканці Печерська зустрілися у прямому ефірі з депутатом Аллою Шлапак. Під час програми вирували пристрасті, депутатка попала під «роздачу» від жителів виборчого округу №74.

Як відомо, Печерськ - дуже специфічний столичний район, де змішалося все - елітні забудови і хрущовки, заповідні землі і зсувонебезпечні місця. «Ми надаємо нашим народним обранцям право не користуватися Києвом, а працювати на його жителів відповідно до законодавства», - неодноразово під час ефіру повторювали жителі Печерська.

Вони обурені, що через незаконні забудови страждають не тільки будинки, що розташовані поряд. Як, наприклад, через будівництво житлового комплексу поруч з озером Глинка (район станції метро Либідська). Ця територія непридатна для будівництва - один берег зсувонебезпечний, а інший - підтоплений. А ще поруч знаходиться трубопровід «Київенерго», що забезпечує теплом Печерський, Голосіївський і Шевченківський райони. Уже кілька років кияни намагаються зупинити тут незаконну забудову.

Інша ситуація на вулиці Вільшанській. Там на ділянці, яка раніше мала статус скверу, компанія Анатолія Войцеховського будувала житловий багатоповерховий комплекс. Будівництво начебто було зупинене, але дерева вже вирубані. І сьогодні там тільки «скелет» комплексу, що руйнується, і звалище, сміття з якого розноситься по всьому району. І сьогодні незрозуміло, що буде далі з цією ділянкою землі. «Мер Кличко повинен взяти на себе вирішення питання зі скандальними забудовами. І в першу чергу - юридично. Тому, що це залежить від його волі», - вважає Шлапак.

Також під час програми піднімалося питання роботи ЖЕКів та ОСББ в світлі реформи житлово-комунального господарства, яка хвилює всіх киян. Як поцікавилася одна з учасниць: «А трубами хто буде займатися?». На думку Шлапак, це ганебна «недоробка» закону, за яким всіх жителів будинків зробили співвласниками. Мовляв, спочатку треба було привести все до ладу, а не передавати з підтопленими комунікаціями і дахами, що течуть.

Програма «Київрада» на телеканалі «Київ» виходить по п'ятницях о 17:00.