Київраду, яку цього року «трясло», експерти визнали найефективнішою радою в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер столиці Віталій Кличко визнав ефективною роботу Київради

Віталій Кличко подякував депутатам Київради за роботу і порадив не розслаблятися

Експерти та європейські партнери, які аналізували роботу місцевих рад в Україні, визнали Київську міськраду найефективнішою в Україні. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради.

«Сьогодні у нас останнє засідання перед новорічно-різдвяними святами. І ми маємо ті невідкладні питання, що треба ухвалити ще цього року. І щодо фінансування деяких важливих проектів, і щодо внесення змін в Положення про громадський бюджет та інші питання», - сказав Кличко.

Він зауважив, що в 2019 році - хоч він був і непростим для країни та столиці - Київрада працювала в цілому ефективно, незважаючи на політичну турбулентність й інші моменти.

«І експерти, і наші європейські партнери, які аналізували роботу місцевих рад в Україні, визнали Київраду найефективнішою радою в Україні. Я дякую вам за роботу, з ухвалені рішення, що допомагали нашому місту розвиватися, втілювати важливі проекти, ставати гарнішим і комфортнішим!» - сказав мер Києва.

Так, за словами Кличка, у 2019 році в столиці будували та ремонтували дитячі садки і школи, оновлювали дороги і мости, ремонтували та оснащували медичні заклади, встановлювали сучасне вуличне освітлення, відкривали відремонтовані парки та сквери.

«Наступний рік теж буде непростим. І розслаблятися зарано. Нам ще чимало треба зробити з того, що ми пообіцяли киянам втілити. До того ж, це буде рік виборів у місцеві ради. І нам треба гідно пройти через ці вибори. А спиратися зможемо тільки на конкретні справи, на результати роботи. На те, що зробили для міста та його мешканців», - підкреслив він.

Кличко також привітав депутатів Київради з прийдешніми святами - Новим роком та Різдвом. І побажав миру, здоров'я і сил на втілення планів, добра та оптимізму.