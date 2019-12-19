Київрада поповнилася двома новини депутатами



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Нові депутати працюватимуть у складі об’єднання «Самопоміч»

Достроково припинили свої повноваження двоє депутатів Київської міської ради VIII скликання у зв’язку з особистим бажанням. Відповідна постанова Київської міської виборчої комісії була оприлюднена сьогодні на засіданні Київради.

Відтак, Андрій Таранов (депутатська група «Київська команда») та Дмитро Стрижов ( «Самопоміч») склали свої повноваження.

Натомість депутатські посвідчення Київської міської ради отримали Катерина Дідковська та Олександр Козяр. Вони працюватимуть у складі об’єднання «Самопоміч».

Нагадаємо, як повідомив сьогодні на засіданні Київради мер столиці Віталій Кличко, експерти та європейські партнери, які аналізували роботу місцевих рад в Україні, визнали Київську міськраду найефективнішою в Україні.

Мер зазначив, що в 2019 році - хоч він був і непростим для країни та столиці - Київрада працювала в цілому ефективно, незважаючи на політичну турбулентність й інші моменти.

Кличко подякував депутатам за роботу і сказав: «Наступний рік теж буде непростим. І розслаблятися зарано. Нам ще чимало треба зробити з того, що ми пообіцяли киянам втілити. До того ж, це буде рік виборів у місцеві ради. І нам треба гідно пройти через ці вибори. А спиратися зможемо тільки на конкретні справи, на результати роботи. На те, що зробили для міста та його мешканців».