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    Київрада поповнилася двома новини депутатами

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    Київрада поповнилася двома новини депутатами

    Нові депутати працюватимуть у складі об’єднання «Самопоміч»

    Достроково припинили свої повноваження двоє депутатів Київської міської ради VIII скликання у зв’язку з особистим бажанням. Відповідна постанова Київської міської виборчої комісії була оприлюднена сьогодні на засіданні Київради.

    Відтак, Андрій Таранов (депутатська група «Київська команда») та Дмитро Стрижов ( «Самопоміч») склали свої повноваження.

    Натомість депутатські посвідчення Київської міської ради отримали Катерина Дідковська та Олександр Козяр. Вони працюватимуть у складі об’єднання «Самопоміч».

    Нагадаємо, як повідомив сьогодні на засіданні Київради мер столиці Віталій Кличко, експерти та європейські партнери, які аналізували роботу місцевих рад в Україні, визнали Київську міськраду найефективнішою в Україні. 

    Мер зазначив, що в 2019 році - хоч він був і непростим для країни та столиці - Київрада працювала в цілому ефективно, незважаючи на політичну турбулентність й інші моменти.

    Кличко подякував депутатам за роботу і сказав: «Наступний рік теж буде непростим. І розслаблятися зарано. Нам ще чимало треба зробити з того, що ми пообіцяли киянам втілити. До того ж, це буде рік виборів у місцеві ради. І нам треба гідно пройти через ці вибори. А спиратися зможемо тільки на конкретні справи, на результати роботи. На те, що зробили для міста та його мешканців».

    Київ Київрада Самопоміч депутат
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