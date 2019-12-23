Столична влада хоче вивести боротьбу з корупцією на новий рівень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Київрадою, Антикорупційною радою при київському міському голові та ГО «Інститут законодавчих ідей»

Віталій Кличко заявив, що робота кожного чиновника має бути прозорою

Столична влада об’єднує зусилля з громадськими організаціями для більш ефективної протидії корупції. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час підписання меморандуму про співпрацю між Київрадою, Антикорупційною радою при київському міському голові та ГО «Інститут законодавчих ідей». За словами мера, спільна робота допоможе здійснювати експертний аналіз рішень Київради, щоб виключити з них можливу корупційну складову.

Про це повідомляє пресслужба мера.

«Київ за індексом місцевої електронної демократії є лідером серед міст України. Але, нам ще є над чим працювати. На інвестиційну привабливість, прозорість управління містом впливає те, які рішення та як саме ухвалює Київрада. Метою Меморандуму є створення реального й ефективного механізму боротьби з корупцією. У місті має бути системна громадська експертиза проектів рішень Київської міської ради. Це добре, що в нас відбулося перезавантаження антикорупційної ради і до неї увійшли нові члени від громадськості. І сподіваюся, робота стане більш ефективною», - зазначив Кличко.

Він також підкреслив, що за результатами внутрішніх аудитів, які здійснювалися протягом кількох років, було виявлено сотні порушень. Стоси матеріалів були передані до правоохоронних органів. Втім, до суду дійшли менше двох десятків справ.

«В порушених провадженнях або змінювалася кваліфікація кримінальної дії. Або й взагалі закривали справи! Тому, переконаний, потрібен механізм, за яким міська влада ефективно відстоюватиме інтереси громади Як щодо покарання нечистих на руку чиновників, так і щодо відшкодування завданих збитків і шкоди місту», - наголосив Кличко.

Мер зазначив, що треба вирішити питання неналежного врегулювання конфліктів між приватними інтересами та державними обов’язками службових осіб, депутатів Київради.

«Щоб таких конфліктів інтересів не було при ухваленні рішень Київради, щоб рішення ухвалювалися виключно в інтересах міста - теж потрібні превентивні механізми. Насамперед, депутати повинні чітко знати антикорупційне законодавство та наслідки можливих корупційних правопорушень. Відповідальність за них. Тому є ініціатива антикорупційної ради щодо звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції, а також до наших міжнародних партнерів у боротьбі з корупцією. Щодо проведення навчальних заходів, тренінгів, семінарів з питань врегулювання конфлікту інтересів та заповнення електронних декларацій», - заявив Кличко.

Мер столиці також зазначив, що громадськість та влада повинні зробити все можливе, аби робота кожного чиновника була прозорою. І рішення, які ухвалює міська рада, були зрозумілими всім мешканцям міста.