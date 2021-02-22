Дешеві авто з Європи: затримано аферистів, що ошукували людей (фото)

Аферисти організували злочинну схему під виглядом продажу автомобілів з Європи за заниженими цінами

Правоохоронці встановлюють усіх учасників злочинної схеми та потерпілих

Столичні правоохоронці спільно з працівниками Департаменту кіберполіції Нацполіції завдяки проведенню комплексу слідчих та розшукових заходів припинили діяльність групи осіб, які під приводом продажу автомобілів через інтернет шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, від шахрайських дій вказаної групи постраждали мешканці Києва, Одеси, Черкас та інших регіонів України.

Установлено, що учасники злочинної схеми з метою заволодіння коштами громадян розміщували на популярному сайті оголошення про продаж автомобілів з Європи за заниженими цінами.

Надалі під час спілкування з потенційними покупцями зловмисники наголошували на необхідності здійснення авансових платежів та перерахунку додаткових коштів для розмитнення автомобіля. З метою підтвердження реальності можливості купівлі автомобіля та введення в оману потерпілих учасники групи надсилали покупцям заздалегідь заготовлені фото із зображенням паспорта інших осіб (зокрема, ошуканих ними раніше).

Отримавши кошти від потерпілих, зловмисники вимикали мобільні телефони та видаляли з сайту відповідні оголошення.

Шляхом оперативного реагування місцевої прокуратури та працівників кіберполіції затримано двох осіб – мешканців м. Суми, причетних до злочинної схеми. Наразі вказаним особам повідомлено про підозру за фактом вчинення шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України), та судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

На теперішній час досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинної схеми та потерпілі.

«Якщо ви стали жертвою подібної афери упродовж 2020-2021 років, просимо звернутися до Солом’янського УП ГУНП у Києві або до Київської місцевої прокуратури №9», - закликають правоохоронці.