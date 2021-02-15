  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишній нардеп підозрюється в афері з нерухомістю на Банковій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Аферисти&nbsp;здійснили незаконну перереєстрацію права власності на житлове приміщення по вул. Банковій, що перебуває на балансі Державного управління справами - Колишній нардеп підозрюється в афері з нерухомістю на Банковій
    Аферисти здійснили незаконну перереєстрацію права власності на житлове приміщення по вул. Банковій, що перебуває на балансі Державного управління справами
    Фото: Київська міська прокуратура

    Судитимуть двох адвокатів та нотаріуса за спробу провернути аферу з державним приміщенням

    Столичні правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно трьох осіб, які на підставі підроблених документів заволоділи державним приміщенням на вул. Банковій у Києві та намагалися його продати.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, приватний нотаріус та двоє адвокатів, один з яких колишній народний депутат України, використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, здійснили незаконну перереєстрацію права власності на житлове приміщення по вул. Банковій, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю.

    Заволодівши приміщенням, учасники групи намагалися продати його громадській організації за $130 тисяч.

    Одного з підозрюваних (колишнього нардепа) правоохоронці затримали безпосередньо на місці вчинення злочину при спробі укласти договір купівлі-продажу цього майна. Також з’ясувалося, що інший учасник групи у ході оборудки використовував підроблений паспорт громадянина України на чуже ім’я.

    За результатами розслідування обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України відносно згаданих осіб скеровано до суду для розгляду по суті.

    Квартиру заарештовано та фактично передано Державному управлінню справами.

    Заходи з викриття злочину здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими Подільського управління поліції в Києві за матеріалами Служби безпеки України.

    Теги: Національна поліція України прокуратура СБУ Київ суд кримінал шахрайство нерухомість
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies