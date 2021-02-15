Колишній нардеп підозрюється в афері з нерухомістю на Банковій

Аферисти здійснили незаконну перереєстрацію права власності на житлове приміщення по вул. Банковій, що перебуває на балансі Державного управління справами

Судитимуть двох адвокатів та нотаріуса за спробу провернути аферу з державним приміщенням

Столичні правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно трьох осіб, які на підставі підроблених документів заволоділи державним приміщенням на вул. Банковій у Києві та намагалися його продати.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, приватний нотаріус та двоє адвокатів, один з яких колишній народний депутат України, використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, здійснили незаконну перереєстрацію права власності на житлове приміщення по вул. Банковій, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю.

Заволодівши приміщенням, учасники групи намагалися продати його громадській організації за $130 тисяч.

Одного з підозрюваних (колишнього нардепа) правоохоронці затримали безпосередньо на місці вчинення злочину при спробі укласти договір купівлі-продажу цього майна. Також з’ясувалося, що інший учасник групи у ході оборудки використовував підроблений паспорт громадянина України на чуже ім’я.

За результатами розслідування обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України відносно згаданих осіб скеровано до суду для розгляду по суті.

Квартиру заарештовано та фактично передано Державному управлінню справами.

Заходи з викриття злочину здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими Подільського управління поліції в Києві за матеріалами Служби безпеки України.