Дії екскерівника «Борисполя» не завдали шкоди державі, – адвокат

НАБУ оголосило підозру Євгенію Дихне у вересні 2020 року

Сьогодні президенту авіакомпанії «МАУ», колишньому очільнику Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Євгенію Дихне НАБУ вручило обвинувальний акт за начебто зловживання владою та службовим становищем у 2014-2019 роках. Але такі дії детективів правоохоронного органу порушують його права, адже самого правопорушення не було як факту, офіційно повідомив адвокат юридичної компанії «Міллер» Олексій Носов.

За словами адвоката, «Євгенія Дихне звинувачують в тому, що коли він був в. о. директора Державного підприємства Міжнародний аеропорт «Бориспіль», начебто всупереч інтересам служби підписував попередні договори оренди, завдяки яким орендарі мали змогу користуватись приміщенням та надавати послуги пасажирам аеропорту, поки Фонд державного майна зволікав зі своїми процедурами».

Олексій Носов підкреслив, що усі дії Дихне на посаді очільника аеропорту, а пізніше першого заступника, були спрямовані на отримання підприємством максимального прибутку та підвищення ефективності його діяльності. Адже у перший рік його керівництва аеропортом була досягнута прибутковість майже 600 млн грн проти збитку 127 млн грн у 2014 році. А у 2017 році прибутковість аеропорту склала вже 2,1 млрд грн до оподаткування.

На думку захисту по справі, договори оренди Євгеній Дихне підписав цілком законно та в економічних інтересах державного аеропорту «Бориспіль». «Коли термінал D запрацював в повноцінному режимі, виникла одна масштабна проблема – відсутність інфраструктури. Тобто у терміналі не було тих атрибутів сучасного аеропорту, які є необхідними і комфортними для пасажирів: аптек, кіосків з пресою та сувенірами, кафе, кас авіакомпаній та туристичних фірм, залізничних кас тощо… Особливого значення сервіси терміналу набули напередодні «безвізу», який Україна отримала 11 червня 2017 року, і до якого аеропорт «Бориспіль» готувався впродовж трьох років», – пояснює Олексій Носов.

Одночасно з цим, за його інформацією, Фонд державного майна як розпорядник проводив відповідні конкурси на оренду майна невиправдано довго – до 2 років. Тому керівництво аеропорту використало законну схему підписання так званих попередніх договорів. За ними, 70% від орендної плати йшло у бюджет держави, а 30% – аеропорту. А після проведення Фондом конкурсів орендар повинен був звільнити приміщення, якщо переможе інший претендент.

«Договори, підписані Євгенієм Дихне, не є його винаходом. З 2012 року аеропорт підписав більше 100 договорів попередньої оренди. Тобто цей дієвий механізм існував як до приходу нашого Клієнта на посаду, так і після його звільнення», – каже адвокат.

Більше того, за його даними, жоден з цих договорів ніколи не був визнаний недійсним в суді, а самі договори завізовані відповідальними співробітниками підприємства. Тому Євгеній Дихне не тільки не завдав збитків аеропорту «Бориспіль» чи державі, але своїми ефективними діями відвернув їх. У іншому випадку приміщення б пустували, плата за них не нараховувалася, аеропорт витрачав би гроші на їх утримання.

«Злочин – це суспільно небезпечне винне каране діяння… Коли немає суспільної небезпечності – немає злочину. Але тепер ми маємо тривале порушення прав нашого Клієнта, який багато років був і залишається ефективним кризовим менеджером, що відстоює виключно інтереси підприємства. І за це йому треба йти в суд. Так, в суді, впевнений, ми доведемо його невинуватість. Але це час і репутація», – вважає Олексій Носов.

Нагадаємо, НАБУ оголосило підозру Євгенію Дихне у вересні 2020 року. Йому інкримінують збиток в 16,5 млн грн. Тоді Дихне заявив ЗМІ, що практика підписання попередніх договорів, в період, коли Фонд держмайна проводить процедури вибору орендарів, існує з 2010 року. «Це не нова тема, вона добре знайома всім міністрам інфраструктури та керівникам Фонду держмайна… Я керував аеропортом з кінця 2014 до 2017 року. У 2015 році Бориспіль вперше за попередні три роки став прибутковим завдяки змінам, які ми з командою здійснили», – зазначив він.

Євгенія Дихне призначили в. о. генерального директора міжнародного аеропорту «Бориспіль» у 2014 році. У 2017 році він став першим заступником гендиректора. З 2019 року Євгеній Дихне обіймає посаду президента авіакомпанії МАУ.